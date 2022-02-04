Горячую линию по насилию в школах открыли в Самаре после скандала с детьми мигрантов

Самара, 4 февраля. Прокуратура региона открыла горячую линию по фактам насилия в отношении учащихся школ и других образовательных организаций. Она будет действовать в течение недели — с 4 по 11 февраля 2022 года.

«По всем обращениям, в том числе анонимным, будут организованы прокурорские проверки», — информирует надзорное ведомство.

Поводом к открытию горячей линии послужили два случая избиения школьников, случившиеся в Самаре в январе. В частности, возле школы №175 на улице Солнечной, где преобладают относительно новые многоэтажки и элитный частный сектор, двое взрослых мужчин повздорили со школьником и, по уверению мамы ребенка, нанесли ему травмы.

Вскоре после этого случился скандал с избиением второклассницы детьми мигрантов. И хулиганы, и пострадавшая обучаются в школе №8 на проспекте Кирова недалеко от крупнейшего вещевого рынка Самары. Чтобы снизить напряженность, руководство школы развело обидчиков и девочку по разным корпусам учебного заведения — об этом ранее сообщал ФАН.