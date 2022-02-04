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Депстрой Самары завел новый Twitter-аккаунт после скандала с усами Гитлера
Общество
Депстрой Самары завел новый Twitter-аккаунт после скандала с усами Гитлера
twitter.com  /  Депстрой г.о. Самара

Самара, 4 февраля. Департамент градостроительства в областном центре завел новый твиттер-аккаунт. Старый был удален после скандала с размещением фотоколлажа.

В пылу дискуссии с бывшим главным архитектором Самары Виталием Стадниковым от имени депстроя был опубликован коллаж, на котором оппоненту были пририсованы усы Гитлера. Чиновники поспешили откреститься от этого креатива, заявив, что департамент мог стать жертвой провокации.

Публикацией заинтересовались прокуратура и следственный комитет. А в недрах департамента была назначена внутренняя служебная проверка. Если в ее ходе и был установлен автор коллажа, то информацию об этом не стали выносить в публичное пространство.

«В результате проведенной департаментом градостроительства служебной проверки был установлен факт ненадлежащего обеспечения безопасности учетной записи официальной страницы департамента в социальной сети Twitter. По этой причине было принято решение о создании нового аккаунта с использованием практических рекомендаций по защите учетных записей», — сообщила пресс-служба администрации Самары.

При этом, как выяснил ФАН, на официальной странице департамента на портале городской администрации значатся ссылки на оба аккаунта. При нажатии на старый открывается уведомление о том, что страница не найдена. В новом аккаунте на момент публикации этого материала не было опубликовано ни одной записи.

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самара социальные сети градостроительство
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