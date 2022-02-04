Задержания по делу о «золотом» снеге начались в Самаре

Самара, 4 февраля. Махинации с вывозом снега стали причиной задержаний сотрудников МП «Благоустройство» и одной из подрядных организаций. В ИВС отправились контрактный управляющий муниципального предприятия Антон Богданов и главный бухгалтер ООО «Мегаполис» Светлана Черакшева.

Следователи считают, что при уборке дворов и улиц в Самаре многократно завышались объемы вывезенного снега, велась двойная бухгалтерия, а полигоны не были должным образом обустроены. Все это вылилось в многомиллионные хищения из городского бюджета.

«Экспертизы идут, но уже очевидно, что сумма ущерба превышает 30 млн. Уверен, что вчерашние задержания — не последние и они обязательно коснутся основного подрядчика — ООО «Кедр-1», пользующегося особой благосклонностью самарских властей», — написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее ФАН сообщал, что самарские власти для лучшей уборки снега хотят запретить автовладельцам держать во дворах машины более 7 дней подряд.