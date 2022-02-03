Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 21:55
21:46
Весь мир
Замкнутый круг: какие последствия будет иметь операция ВС США по ликвидации главаря ИГ
21:44
Общество
Попова посоветовала не проходить тестирование на COVID-19 без наличия симптомов
21:35
Политика
Зеленский изменил мнение о месте переговоров с Россией
21:33
Политика
Белый дом: российско-белорусские учения ведут к эскалации
21:30
Весь мир
Местные жители: миротворцы ООН помогли боевикам с рейдом на деревню в ЦАР
21:25
Спорт
Нурмагомедов похвалил Макгрегора за психологическую подготовку
21:20
Видео
#БЕЗФИЛЬТРОВ с Ксенией Мерц. Как поддерживать красоту на 200 000 в месяц?
21:20
Общество
Давно ведут борьбу: политолог Ищенко о новых эстонских санкциях против Белоруссии
21:07
Весь мир
Санкции ЭКОВАС помешали властям Мали выплатить долг по облигациям
21:04
Весь мир
Глава ЭКОВАС о перевороте в Мали: стал заразительным примером для многих африканских стран
Все новости

Судьбой уникального самарского элеватора озаботились в Нидерландах
Общество
Судьбой уникального самарского элеватора озаботились в Нидерландах
Pr Scr wikimapia.org  /  Pr Scr wikimapia.org

Самара, 3 февраля. Архитекторы из Нидерландов направили открытое письмо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и градоначальнице Елене Лапушкиной. Они просят не сносить уникальное здание элеватора на реке Самаре недалеко от впадения в Волгу.

«Сооружение высотой 65 метров представляет собой выдающийся образец советского инженерного проектирования, первый вертикальный зерновой элеватор в СССР, первую постройку в стране, возведенную с использованием скользящей опалубки. «Две башни» — ключевая доминанта панорамы города и крайне важный символ его истории», — говорится в письме.

Архитекторы озабочены тем, что здание так и не признано памятником модернистской архитектуры и объектом культурного наследия, что усложняет задачу его сохранения. Известно, что существуют планы застройки территории элеватора современными зданиями, которые потребуют сноса башен.

«Мы хотели бы посоветовать провести независимую техническую экспертизу состояния здания и разработать уместный план его ремонта с приспособлением под новые функции. Существует много успешных примеров сохранения и редевелопмента зернохранилищ», — пишут архитекторы.

Аналогичные письма в адрес самарских властей поступили также от архитекторов из Италии и других стран.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Судьбой уникального самарского элеватора озаботились в Нидерландах
самара нидерланды элеватор архитектура открытое письмо
Комментировать