Судьбой уникального самарского элеватора озаботились в Нидерландах

Самара, 3 февраля. Архитекторы из Нидерландов направили открытое письмо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и градоначальнице Елене Лапушкиной. Они просят не сносить уникальное здание элеватора на реке Самаре недалеко от впадения в Волгу.

«Сооружение высотой 65 метров представляет собой выдающийся образец советского инженерного проектирования, первый вертикальный зерновой элеватор в СССР, первую постройку в стране, возведенную с использованием скользящей опалубки. «Две башни» — ключевая доминанта панорамы города и крайне важный символ его истории», — говорится в письме.

Архитекторы озабочены тем, что здание так и не признано памятником модернистской архитектуры и объектом культурного наследия, что усложняет задачу его сохранения. Известно, что существуют планы застройки территории элеватора современными зданиями, которые потребуют сноса башен.

«Мы хотели бы посоветовать провести независимую техническую экспертизу состояния здания и разработать уместный план его ремонта с приспособлением под новые функции. Существует много успешных примеров сохранения и редевелопмента зернохранилищ», — пишут архитекторы.

Аналогичные письма в адрес самарских властей поступили также от архитекторов из Италии и других стран.