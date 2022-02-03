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Федеральную трассу М5 в Самарской области снова перекрыли из-за метелей
Общество
Федеральную трассу М5 в Самарской области снова перекрыли из-за метелей
pixabay.com  /  Hans

Самара, 3 февраля. Погодные условия вновь стали причиной перекрытия федеральных трасс в Самарской области. Сегодня планировалось открыть дороги для движения в 13 часов, но метель не прекращается, и ограничения продлены до шести часов вечера.

«Причина — продолжение неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, низовая метель, ограниченная видимость). Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Движение закрыто на 100-километровом участке трассы М5 от Сызрани до Тольятти (пост Зеленовка). Также нельзя проехать по дороге Самара — Оренбург от поворота на Нефтегорск до границы с Оренбургской областью.

Обильные снегопады уже не в первый раз за эту зиму становятся причиной перекрытия дорог в Самарской области. По данным синоптиков, в течение января в регионе выпало 168 процентов от среднемесячной нормы осадков.

Ранее ФАН сообщал, что власти в Самаре хотят запретить держать автомобили во дворах дольше 7 дней, так как это мешает уборке снега.

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