Первая в России женщина-машинист отправилась в рейс в Башкортостане

Уфа, 31 января. Сегодняшний рейс пригородного электропоезда «Западный экспресс» по маршруту Уфа — Приютово оказался необычным. Его повела первая в России женщина-машинист.

Алена Миронова смогла освоить эту профессию благодаря изменениям в законодательстве, введенным совсем недавно. Прежде водить железнодорожные составы женщинам в нашей стране запрещалось.

«В настоящее время завершают стажировку еще пять женщин, после чего они тоже получат допуск к самостоятельной работе», — сообщает пресс-служба Российских железных дорог.

Кроме того, 57 женщин в России освоили профессию помощника машиниста. 41 из них участвуют в управлении электропоездами, еще 16 помогают водить локомотивы. Первая женщина — помощник машиниста отправилась в рейс по МЦК на электропоезде «Ласточка» в марте 2021 года.