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Дистант и обсервация: в Самарской области вводят ограничения для детей
Общество
Дистант и обсервация: в Самарской области вводят ограничения для детей
Ольга Ергакова  /  Ольга Ергакова

Самара, 31 января. Региональный оперштаб ввел ограничения в связи с увеличением цифр по заболеваемости COVID-19. Так как наибольшая динамика касается детей и подростков, новые меры касаются именно этих возрастных категорий.

Так, учреждения дополнительного образования рекомендовано перевести на дистанционный формат. Исключения могут коснуться только индивидуальных занятий.

Театр кукол и детские библиотеки в ближайшие две недели будут работать онлайн. Детям и подросткам до 18 лет вообще запретили посещать любые театры и музеи.

Детские дома и пансионаты переводятся в режим обсервации. Персонал этих учреждений будет работать двухнедельными «вахтами».

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области из-за COVID-19 приостановлена плановая работа поликлиник.

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самарская область образовательные учреждения covid-19
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