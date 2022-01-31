Дистант и обсервация: в Самарской области вводят ограничения для детей

Самара, 31 января. Региональный оперштаб ввел ограничения в связи с увеличением цифр по заболеваемости COVID-19. Так как наибольшая динамика касается детей и подростков, новые меры касаются именно этих возрастных категорий.

Так, учреждения дополнительного образования рекомендовано перевести на дистанционный формат. Исключения могут коснуться только индивидуальных занятий.

Театр кукол и детские библиотеки в ближайшие две недели будут работать онлайн. Детям и подросткам до 18 лет вообще запретили посещать любые театры и музеи.

Детские дома и пансионаты переводятся в режим обсервации. Персонал этих учреждений будет работать двухнедельными «вахтами».

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области из-за COVID-19 приостановлена плановая работа поликлиник.