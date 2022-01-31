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Красивая дата 22.02.2022 вызвала ажиотаж среди самарских молодоженов
Общество
Красивая дата 22.02.2022 вызвала ажиотаж среди самарских молодоженов
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Егоров

Самара, 31 января. Более 300 новых семей образуется в Самарской области в красивую дату 22.02.2022. Несмотря на не слишком традиционный для такого события день (это будет вторник), количество желающих превысило возможности загсов.

На нынешний момент прием заявлений для регистрации на эту дату уже закрыт. Вероятно, в связи с этим активизировались мошенники. На популярном сайте бесплатных объявлений было замечено предложение о продаже красивой даты свадьбы за 150 тысяч рублей.

«Дату государственной регистрации заключения брака нельзя купить, подарить либо забронировать для других лиц. При подаче заявления указываются персональные данные жениха и невесты. Будьте бдительны и подавайте заявление самостоятельно!» — предупредили в управлении ЗАГС по Самарской области.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области запретили бросать лепестки и монеты возле загсов во время церемоний бракосочетания.

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самарская область загсы
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