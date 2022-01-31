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Реформу местного самоуправления хотят провести в Самарской области
Общество
Реформу местного самоуправления хотят провести в Самарской области
gordumasamara.ru  /  Дума г.о. Самара

Самара, 31 января. «Революция» в системе местного самоуправления может произойти в ближайшее время в Самарской области. Губернская дума планирует отказаться от двухуровневой модели народного представительства.

Ныне действующая система предполагает, например, что в Самаре сначала избираются депутаты советов внутригородских районов, а из них формируется городская дума. Аналогичным образом собрания представителей сельских районов в регионе компонуются из депутатов сельских поселений.

Такую систему ввел во время своего правления в Самарской области прежний губернатор Николай Меркушкин. Теперь планируется вернуться к прямым выборам депутатов на уровне города и сельских районов.

Если новый законопроект будет принят, он начнет действовать по истечении полномочий нынешнего депутатского корпуса.

Заседание губернской думы по этому поводу должно пройти 1 февраля. Законодатели также рассмотрят вопрос о наделении действующего губернатора полномочиями по увольнению глав муниципальных образований.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре планируют изменить закон о тишине, чтобы позволить круглосуточно работать строителям новой станции метрополитена.

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