Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 14:46
14:45
Общество
Детская заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла более чем на 200% за неделю
14:41
Происшествия
Глава СК потребовал возбудить дела против шестерых российских судей
14:39
Происшествия
Басманный суд арестовал устроившего взрыв возле православной гимназии в Серпухове
14:37
Весь мир
Никакой безопасности: куда завела Нью-Йорк политика «либерального правосудия»
14:36
Общество
Ученый РАН Бехтерева не смогла объяснить феноменальные способности Ванги и поверила в чудо
14:35
Армия
Генерал-полковник Журавлев: войска ЗВО получили 12 новейших гаубиц «Мста-СМ2»
14:34
Происшествия
Пассажирский Airbus А320 со сработавшим датчиком неисправности успешно сел в Шереметьево
14:34
Происшествия
Правоохранители задержали 88 мигрантов в ходе рейда на Софийской овощебазе в Петербурге
14:32
Общество
Голикова поручила Минтруду России завершить разработку антиковидных рекомендаций
14:24
Шоу-бизнес
Мать певицы Юлии Началовой поделилась трогательным роликом с дочерью в ее день рождения
Все новости

Старейший храм Самары отреставрируют на деньги Минкульта России
Общество
Старейший храм Самары отреставрируют на деньги Минкульта России
wikipedia.org  /  Виктор Андреев/Общественное достояние

Самара, 31 января. На портале госзакупок появился лот на проект реставрации Спасо-Вознесенского собора. Оплачивает проект Минкульт России.

Собор располагается в исторической части города, на улице Степана Разина, недалеко от площади Революции и речного вокзала. Это старейший храм Самары, возведенный из камня в середине XIX века. В советские времена был частично разрушен, перестроен внутри и использовался под склад. В 90-е годы возвращен церкви, его внешний облик восстановлен полностью, включая 56-метровую колокольню.

На изготовление проекта реставрации победителю конкурса будет выделено больше года. За 7 млн рублей подрядчик должен предусмотреть вместе с реставрацией обновление систем электро-, водо- и теплоснабжения, канализации. Водостоки должны быть оборудованы электроподогревом. Также храм должен быть доступен для маломобильных граждан.

Ранее ФАН сообщал, что участок первой линии самарского метрополитена в исторической части города скорректируют за 100 млн рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Старейший храм Самары отреставрируют на деньги Минкульта России
самара реставрация
Комментировать