Старейший храм Самары отреставрируют на деньги Минкульта России

Самара, 31 января. На портале госзакупок появился лот на проект реставрации Спасо-Вознесенского собора. Оплачивает проект Минкульт России.

Собор располагается в исторической части города, на улице Степана Разина, недалеко от площади Революции и речного вокзала. Это старейший храм Самары, возведенный из камня в середине XIX века. В советские времена был частично разрушен, перестроен внутри и использовался под склад. В 90-е годы возвращен церкви, его внешний облик восстановлен полностью, включая 56-метровую колокольню.

На изготовление проекта реставрации победителю конкурса будет выделено больше года. За 7 млн рублей подрядчик должен предусмотреть вместе с реставрацией обновление систем электро-, водо- и теплоснабжения, канализации. Водостоки должны быть оборудованы электроподогревом. Также храм должен быть доступен для маломобильных граждан.

Ранее ФАН сообщал, что участок первой линии самарского метрополитена в исторической части города скорректируют за 100 млн рублей.