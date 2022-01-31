Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 13:16
13:15
Происшествия
В Калининграде пожар в заброшенной казарме унес жизни трех человек
13:12
Политика
Песков призвал США занять конструктивную позицию по ситуации на Украине
13:11
Политика
«Чем будете людей кормить?»: Соловьев объяснил, чем обернется для Европы уход России
13:10
Политика
Политолог Дудкин объяснил, как давление США на Украину может обернуться против Запада
13:08
Общество
Ревизия аптечки: чем опасны просроченные йод, зеленка и перекись водорода
13:08
Происшествия
СК предъявил жителю Подмосковья обвинение в экстремизме за пропаганду АУЕ
13:08
Общество
Глава Минкультуры отметила заслуги Мережко в развитии отечественного кинематографа
13:07
Общество
«JourФак Манукяна». Невнятный ответ США и НАТО на российские требования
13:07
Олимпийские игры 2022
В олимпийской сборной России по биатлону не выявлено новых случаев COVID-19
13:05
Политика
Дмитрий Песков анонсировал визит Касым-Жомарта Токаева в Россию в феврале
Все новости

«Крылья Советов» заключили контракт с бразильцем, побеждавшим «Реал» в Лиге чемпионов
Спорт
«Крылья Советов» заключили контракт с бразильцем, побеждавшим «Реал» в Лиге чемпионов
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 31 января. Состав «Крыльев Советов» пополнил защитник Фернандо Костанца. 23-летний бразилец ранее выступал за приднестровский клуб «Шериф» из Тирасполя.

В составе «Шерифа» Костанца принимал участие в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА. В том числе играл и в том матче, в котором тираспольцы сенсационно обыграли в Мадриде «Реал» со счетом 2:1.

«Матчи Фернандо в Лиге чемпионов – это бесценный опыт на самом высоком уровне. Этот опыт вместе с профессионализмом Костанцы должны помочь «Крыльям» в достижении поставленных задач», — считает спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.

Контракт заключен сроком на 3,5 года, в самарской команде бразилец взял 22-й игровой номер.

«Я видел матчи «Крыльев», и это футбол команды, которая собирается занимать самые высокие места. Хотелось бы уже в следующем сезоне выйти на международный уровень», — цитирует слова бразильского новичка пресс-служба «Крыльев Советов».

В день подписания контракта Костанца вышел в составе «Крыльев» в контрольном матче против македонского клуба «Академия Пандев». Он сыграл часть второго тайма. А в первой половине встречи за самарскую команду сыграл форвард Иван Игнатьев, который с большой долей вероятности будет арендован у казанского «Рубина». Игра закончилась нулевой ничьей.

Ранее самарскую команду покинули форвард Иван Сергеев и полузащитник Данил Пруцев. ФАН анализировал эти трансферы в своем расследовании.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / «Крылья Советов» заключили контракт с бразильцем, побеждавшим «Реал» в Лиге чемпионов
футбол самара спорт трансфер крылья советов
Комментировать