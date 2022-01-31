«Крылья Советов» заключили контракт с бразильцем, побеждавшим «Реал» в Лиге чемпионов

Самара, 31 января. Состав «Крыльев Советов» пополнил защитник Фернандо Костанца. 23-летний бразилец ранее выступал за приднестровский клуб «Шериф» из Тирасполя.

В составе «Шерифа» Костанца принимал участие в групповом турнире Лиги чемпионов УЕФА. В том числе играл и в том матче, в котором тираспольцы сенсационно обыграли в Мадриде «Реал» со счетом 2:1.

«Матчи Фернандо в Лиге чемпионов – это бесценный опыт на самом высоком уровне. Этот опыт вместе с профессионализмом Костанцы должны помочь «Крыльям» в достижении поставленных задач», — считает спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.

Контракт заключен сроком на 3,5 года, в самарской команде бразилец взял 22-й игровой номер.

«Я видел матчи «Крыльев», и это футбол команды, которая собирается занимать самые высокие места. Хотелось бы уже в следующем сезоне выйти на международный уровень», — цитирует слова бразильского новичка пресс-служба «Крыльев Советов».

В день подписания контракта Костанца вышел в составе «Крыльев» в контрольном матче против македонского клуба «Академия Пандев». Он сыграл часть второго тайма. А в первой половине встречи за самарскую команду сыграл форвард Иван Игнатьев, который с большой долей вероятности будет арендован у казанского «Рубина». Игра закончилась нулевой ничьей.

Ранее самарскую команду покинули форвард Иван Сергеев и полузащитник Данил Пруцев. ФАН анализировал эти трансферы в своем расследовании.