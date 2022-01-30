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Два человека скончались в результате страшной аварии под Самарой

Происшествия
Два человека скончались в результате страшной аварии под Самарой
пресс-служба администрации Краснодара

Самара, 30 января. ДТП с участием двух легковых машин случилось в воскресенье, 30 января, на территории Самарской области. В результате аварии два человека скончались и три получили разные травмы. Об этом сказано в заявлении, распространенном региональной прокуратурой.

Авторы сообщения подчеркнули, что во время инцидента пострадали двое детей. Травмированных людей медики доставили в клинику в Самарской области. ДТП случилось вечером на 43-м километре трассы. Столкновение произошло между автомобилем LADA Priora и машиной Audi.

По предварительной информации ГУ МВД, водитель за рулем немецкого автомобиля выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с машиной LADA Priora. На месте происшествия до приезда медиков скончались водитель и пассажир отечественного транспорта.

Четыре человека ранее попали в больницу в результате аварии. Происшествие произошло на территории Псковской области.

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