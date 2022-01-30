Ради строительства метро в Самаре изменят закон о тишине

Самара, 30 января. С неожиданной проблемой столкнулись строители станции метро «Театральная» в областном центре. Для того, чтобы успеть завершить работы за три года, необходимо работать круглосуточно. Но тогда нарушается региональный закон о тишине.

В этой связи в законодательство предлагается внести поправки. В законе о тишине есть список ситуаций, при которых шум в ночное время разрешается. В их числе обеспечение объектов жизнедеятельности, неотложные, аварийные работы. Можно шуметь ночами и при строительстве социально значимых объектов — детских садов, школ, больниц и т.п.

Инициаторы поправки — чиновники регионального минстроя - предлагают дополнить этот список также работами по строительству метрополитена. С оговоркой, что если издаваемые строительной техникой децибелы превышают допустимую норму, все же такие работы следует проводить в дневное время.

Ранее ФАН сообщал, что регион потратит 100 млн рублей на корректировку проекта первой линии самарского метрополитена. Это проект был создан более 40 лет назад.