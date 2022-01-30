Власти в Самаре хотят запретить держать машины во дворах более 7 дней

Самара, 30 января. В областном центре депутаты городской думы предложили создать законопроект об автомобилях, припаркованных во дворах. По мнению народных представителей, стоит ограничить разрешенное время пребывания машин на дворовых территориях.

Так, по мнению парламентариев, авто, которые стоят на одном месте всю зиму, мешают работам по уборке снега. Потому требуется введение ограничений для автомобилей, которые долго никуда не выезжают.

«Конечно, человек может быть на больничном, в отпуске или в командировке. Но, на мой взгляд, это порядка семи дней. В дальнейшем должны быть признаки, что машиной пользуются», — заявил спикер городской думы Алексей Дегтев.

Каким образом реализовывать практически подобный закон, если он появится, пока не озвучено.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре на подъездах некоторых домов появлялись объявления о четырехдневной эвакуации населения на грузовиках и пешими колоннами. МЧС опровергло факт подобных учений.