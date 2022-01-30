Девочка, избитая детьми мигрантов в Самаре, боится ходить в школу

Самара, 30 января. Возле школы №8 в областном центре трое детей мигрантов избили девочку-второклассницу. По словам очевидцев, ее пинали ногами и затолкали в сугроб.

Реакцией родителей хулиганов и руководства школы отец девочки остался не удовлетворен. По его словам, никаких извинений не последовало, а директор учебного заведения в разговоре упирал на то, что инцидент произошел не на территории школы.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале высказал мнение, что эта ситуация — не частный случай, а тенденция.

«Меня трудно упрекнуть в национализме, но миграционная ситуация в стране действительно чрезвычайно накалена. В городах появляются целые анклавы мигрантов, куда местные боятся заходить, растет преступность. Все это не может не проецироваться и на детей мигрантов, многие из которых с трудом говорят по-русски. Очевидно, что государство — должно с этим что-то делать, не дожидаясь, пока ситуация вырвется из-под контроля», — заявил парламентарий.

Инцидент, по сведениям ФАН, произошел в районе, являющемся огромной промзоной со времен эвакуации туда производств во время Великой Отечественной войны. С 90-х годов в этой части города находится крупнейший в регионе вещевой рынок «Кировский». И торговцы-мигранты с этого рынка массово заселили немногочисленный жилой фонд в округе.

«8-летняя Ангелина по-прежнему боится идти в школу. Никто из ее обидчиков не наказан. Нет никакой гарантии, что история не повторится вновь, а дети мигрантов, которых в школе очень много, окончательно не почувствуют свою безнаказанность. Не понес ответственности и директор школы, вообще отмахнувшийся от жалобы отца», — возмущается Александр Хинштейн.

Депутат поддержал требование родителей девочки уволить директора школы и отчислить из учебного заведения хулиганов. Впрочем, вполне вероятно, обидчикам девочки придется улететь на родину вместе с родителями, если будет принято решение об их депортации. Как утверждает Хинштейн, все трое отцов хулиганов работают в России нелегально.

Ранее из Самары депортировали мигранта, швырнувшего фруктом в проходившего мимо старика.

