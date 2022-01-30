Обвиняемый начальник полиции Самары считает, что депутат Госдумы давит на суд

Самара, 30 января. В областном центре проходят судебные заседания, на которых определяется степень вины начальника городской полиции Вячеслава Хомских. Его обвиняют в «крышевании» ОПГ. Подсудимый попросил вынести частное определение в отношении депутата Госдумы Александра Хинштейна.

По мнению Хомских, высказывания парламентария построены в таком ключе, будто вина начальника полиции уже доказана.

«Фактически он оказывает давление на суд», — считает подсудимый.

Александр Хинштейн, в свою очередь, объясняет такое поведение Хомских и его адвокатов желанием «спустить дело на тормозах».

«Собственно, к тому все и шло. Не случайно Хомских не уволен из МВД до сих пор. Именно мое вмешательство, в т.ч. публичная огласка, во многом нарушило эти планы», — заявил парламентарий.

Хинштейн в своем Telegram-канале выразил уверенность, что Вячеслава Хомских ждет обвинительный приговор, так как доказательств его связи с организованной преступной группировкой собрано достаточно.

«Намерен и далее использовать все свои предусмотренные законом полномочия, чтобы как можно больше «оборотней в погонах» сменили начальственные кабинеты на тюремные камеры!» — пишет депутат.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре переданы в суды дела о двух резонансных убийствах, совершенных в 2021 году.