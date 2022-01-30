Поликлиники Самары приостановили плановую работу из-за COVID-19

Самара, 30 января. Поликлиники региона приостановили плановый прием граждан и диспансеризацию. Эта мера связана со всплеском заболеваемости COVID-19 и была рекомендована оперштабом Минздрава РФ.

«До улучшения эпидемиологической ситуации медицинские организации переводят на экстренный режим работы – это оказание только экстренной и неотложной медицинской помощи, выдача лекарственных препаратов льготного лекарственного обеспечения с преимущественной доставкой на дом. В штатном режиме будет оказываться стационарная помощь по кардиологическому, онкологическому профилю, беременным женщинам», — сообщили в правительстве Самарской области.

Глава регионального минздрава Армен Бенян призвал граждан при появлении признаков простудного заболевания не идти в поликлинику, а вызывать врача на дом. В свою очередь, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость выделения дополнительного транспорта, чтобы медики могли своевременно оказывать помощь на дому всем обратившимся гражданам.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарскую завезли первую партию вакцины от COVID-19.

