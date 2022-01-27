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Дети-сироты в Самарской области смогут сами выбирать себе жилье от государства
Общество
Дети-сироты в Самарской области смогут сами выбирать себе жилье от государства
samadm.ru  /  Администрация г.о. Самара

Самара, 27 января. Новая возможность для приобретения жилья появится у детей-сирот в Самарской области. Сейчас квартиры им приобретают муниципалитеты у застройщиков или на вторичном рынке по форме социального найма.

Новый законопроект предусматривает вручение молодым людям жилищных сертификатов на определенную сумму. Их владельцы смогут добавить либо собственные средства, либо маткапитал и самостоятельно выбрать себе жилье в любом муниципалитете.

Такая схема таит в себе определенные риски недобросовестного или криминального использования сертификата, вследствие чего дети-сироты могут остаться без жилья. В правительстве региона обсудили варианты минимизации таких рисков.

«Нам крайне важно, чтобы право на сертификаты получили те дети-сироты, которые имеют определенный уровень самостоятельности, устойчивое положение в социуме и могут ответственно использовать сертификат для своих нужд, нужд своей семьи», — подчеркнул глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В качестве критериев предлагается установить для получения сертификата возраст не менее 23 лет, не менее одного года трудового стажа, а также «успешную социализацию в обществе». Что именно будет служить показателем успешной социализации, пока не конкретизировано.

«В Самарской области средний срок ожидания жилья этой льготной категорией значительно меньше, чем во многих других регионах. В этом году на квартиры для детей-сирот в областном бюджете заложена рекордная сумма – 900 миллионов рублей, и мы планируем увеличить ее в течение года», — заявил Виктор Кудряшов.

Ранее ФАН сообщал, что перед новогодними праздниками 169 детей-сирот получили квартиры в новом жилом комплексе Самары.

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самара самарская область жилье для детей-сирот
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