Полиция Самары нашла «минера»-хулигана предпенсионного возраста

Самара, 27 января. Полицейские сумели разыскать хулигана, сообщившего о «минировании» одного из административных зданий в Октябрьском районе областного центра. Им оказался мужчина в возрасте 56 лет.

«В ходе опроса мужчина пояснил, что, находясь в алкогольном опьянении, совершил правонарушение из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения», — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Хулиган предпенсионного возраста нигде официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Теперь ему грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее ФАН сообщал, что в городе Кинеле Самарской области автором ложного сообщения о минировании оказался 14-летний школьник.