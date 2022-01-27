Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 января 20:58
20:58
Экономика
Литва дала Молдавии советы по «энергонезависимости» от России
20:58
Шоу-бизнес
«А мы его так любили...»: россияне осудили Андрея Данилко за «прославление Бандеры» со сцены
20:58
Общество
Врач Бутрий назвал появление сыпи при омикрон-штамме COVID-19 «грозным» синдромом
20:56
Армия
ВСУ ведут радиоэлектронную разведку близ линии разграничения в Донбассе
20:54
Политика
Дипломат Чалый раскрыл ответный шаг России в переговорах с США по безопасности
20:54
Происшествия
Злоумышленники обстреляли пассажирский автобус с людьми в Екатеринбурге
20:53
Армия
Компания «Кронштадт» представила Шойгу первый летный образец «Ориона» со спутниковой связью
20:53
Происшествия
Агрессивный волк растерзал домашнего рыжего кота в Ленобласти
20:51
Спорт
Сборная Ирана стала участником чемпионата мира по футболу в Катаре
20:51
Весь мир
Жители Мали получили продовольственные наборы в рамках президентской соцпрограммы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Полиция Самары нашла «минера»-хулигана предпенсионного возраста
Происшествия
Полиция Самары нашла «минера»-хулигана предпенсионного возраста
78.rosguard.gov.ru  /  пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Самара, 27 января. Полицейские сумели разыскать хулигана, сообщившего о «минировании» одного из административных зданий в Октябрьском районе областного центра. Им оказался мужчина в возрасте 56 лет.

«В ходе опроса мужчина пояснил, что, находясь в алкогольном опьянении, совершил правонарушение из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения», — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Хулиган предпенсионного возраста нигде официально не трудоустроен, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Теперь ему грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Ранее ФАН сообщал, что в городе Кинеле Самарской области автором ложного сообщения о минировании оказался 14-летний школьник.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Полиция Самары нашла «минера»-хулигана предпенсионного возраста
самара хулиганство
Комментировать