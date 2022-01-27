Жителя Самары будут судить за участие в махинациях с QR-кодом о вакцинации

Самара, 27 января. Против 25-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело за участие в махинациях с QR-кодом о вакцинации. Ему инкриминируют посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, молодой человек на парковке возле одного из торговых центров, находясь в автомобиле, получил от некоего лица 32 тысячи рублей.

«Незаконное денежное вознаграждение было получено за способствование в достижении соглашения с должностными лицами лечебного учреждения о получении сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 без фактического осуществления инъекции четырьмя гражданами», — утверждает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Таким образом, за один фальсифицированный QR-код предприимчивый самарец просил по 8 тысяч рублей. В момент передачи денег его задержали оперативники. Расследование уголовного дела и выяснение всех причастных лиц продолжается.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарскую область завезли первую партию детской вакцины от COVID-19.