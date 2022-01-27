«Фантомную» линию самарского метро скорректируют за 100 млн рублей

Самара, 27 января. ООО «Волгатрансстрой-проект» выиграла конкурс на корректировку линии метрополитена. Компания была единственным участников торгов. Подряд будет выполнен по максимальной заявленной цене - 100 956 482 рублей 11 копеек.

Из формулировки подряда следует, что до сих пор базовым является проект первой линии самарского метрополитена, составленный более 40 лет назад. В этом проекте первая линия длится от станции «Площадь Революции» до станции «Крылья Советов».

Нынешние планы строительства предполагают, что в историческом центре города первая линия завершится на станции «Театральная». Судя по всему, именно эту корректировку и предстоит сделать проектной организации.

На противоположном конце города вместо станции «Крылья Советов» возле проходной авиационного завода еще в 1987 году открыли «временную» наземную станцию «Юнгородок» на территории метродепо. И, судя по всему, к завершению строительства «Крыльев Советов» не вернутся уже никогда — в современной реальности в этой станции нет потребности, которая соответствовала бы необходимым затратам.

Компания «Волгатрансстрой» участвует в строительстве самарского метрополитена уже много лет. А также выигрывает большинство крупных строительных подрядов на территории Самары. Последний из них — новый дворец спорта, открытый в конце прошлого года.

«ВТС-проект» недавно спроектировал и станцию метро «Самарская», от которой теперь решено отказаться в пользу «Театральной». При этом под строительство «Самарской» изымают земельные участки в центре города.