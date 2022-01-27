Заявок в 10 раз больше: в Самарскую область завезли детскую вакцину от COVID-19

Самара, 27 января. Первая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в регион. 1920 доз будут распределены по четырем крупнейшим городам области — это Самара, Тольятти, Сызрань и Новокуйбышевск.

Такую информацию дал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. По его словам, общий заказ региона на «Спутник-М» составляет порядка 110 тысяч вакцин.

В то же время член областного оперштаба Павел Покровский в эфире местной радиостанции рассказал о том, что в регионе существуют списки подростков от 12 до 17 лет, чьи родители или законные представители изъявили желание привить своих детей от коронавируса. И эти списки, по словам Покровского, насчитывают 19 тысяч человек.

Таким образом, первая прибывшая партия покрывает примерно десятую часть озвученных на данный момент объемов потребности в ней.

Ранее ФАН цитировал слова самарского губернатора Дмитрия Азарова, который считает, что штамм «Омикрон» даст рекордные цифры по заболеваемости.