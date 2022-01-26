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Музыканты России поборются за право попасть на кнопки интерактивного баяна в Самаре

  /   Обновлено: 26 января 2022 20:57
Общество
Музыканты России поборются за право попасть на кнопки интерактивного баяна в Самаре
vk.com  /  Департамент информационной политики Правительства Самарской области

Самара, 26 января. В семи регионах России в 2022 году пройдут мероприятия проекта «125 лет русскому баяну». Впервые этот инструмент изготовил в 1897 году уроженец Тулы Павел Чулков, открывший гармонную мастерскую в Самаре.

В честь этого события на родине баяна на площади Сельского хозяйства установят интерактивный арт-объект. Он представляет собой несколько панелей, из которых складывается стилизованное изображение баяна. При нажатии на кнопки на одной из панелей будет звучать музыка.

Именно за право попасть на кнопки этого интерактивного баяна и поборются участники межрегионального конкурса баянистов и аккордеонистов. Сам конкурс пройдет в июне 2022 году в Московской, Ленинградской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской областях и Северной Осетии. А его победители соберутся в Самаре на открытии арт-объекта в сентябре. При нажатии на кнопки интерактивного баяна будут звучать мелодии в исполнении победителей конкурса.

Ранее ФАН сообщал о присвоении звания заслуженного артиста России всемирно известному самарскому баянисту, а также композитору, автору и исполнителю своих песен Сергею Войтенко.

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россия самара конкурс арт-объект баян
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