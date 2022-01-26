Ботанический сад в Самаре откроют для посещения круглогодично

Самара, 26 января. Ботанический сад в областном центре должен быть открыт для посетителей не только в теплое время года. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров перед руководством Самарского университета, в чьем ведении находится сад.

Тема развития Ботанического сада обсуждалась на заседании наблюдательного совета Самарского университета. По мнению главы региона, эта территория должна быть не только научным подразделением, но и общественным пространством, точкой притяжения для горожан и гостей Самары.

«Запрос от населения колоссален. Нужно создавать дополнительные условия, чтобы территория сада не была закрытой от жителей», — заявил Дмитрий Азаров.

Он привел в пример ботанические сады в Сочи и Крыму, где научная деятельность сочетается с экскурсионной, рекреационной составляющей.

Отдельно собравшиеся коснулись темы абсолютного отсутствия парковки для автотранспорта возле Ботанического сада. Это несмотря на то, что он расположен в географическом центре города, на центральной магистрали — Московском шоссе. Но вдоль самого шоссе на участке возле сада парковочные места организовать затруднительно в силу рельефа местности. Другой стороной сад выходит на улицу, где есть только трамвайное движение, еще с двух сторон — овраг и частный сектор.

«Нужна современная инфраструктура. Во взаимодействии с учеными, преподавателями, которые там ведут работу, сформируйте предложения, найдите оптимальное решение вопроса, чтобы сад постоянно работал и был открыт для жителей», — потребовал Дмитрий Азаров.

По итогам заседания глава региона поручил ректору Самарского университета Владимиру Богатыреву разработать программу развития Ботанического сада.

Ранее ФАН сообщал, что на части территории, ранее принадлежавшей Ботаническому саду, администрация Самары разрешила возобновить скандальную стройку детского епархиального центра.