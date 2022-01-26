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Концессионеры построят в Самарской области 10 новых школ
Общество
Концессионеры построят в Самарской области 10 новых школ
pxfuel.com  / 

Самара, 26 января. В регионе в ближайшее время появится 10 новых школ. Их возведут на основе государственно-частного партнерства. Сейчас проект на стадии подготовки земельных участков.

«Концессионное соглашение является оптимальным для нас механизмом создания общеобразовательных объектов. Этот масштабный проект позволит нам в сжатые сроки создать достаточно большое количество комфортных и современных учебных мест, в которых регион крайне заинтересован», — подчеркнул председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

Подобные проекты будут реализованы по всей стране в рамках нацпроекта «Образование». Школа на 1500 мест в сельском поселении Лопатино Волжского района (микрорайон Южный город) будет одной из первых. Соответствующий документ подписан между правительством Самарской области и ВЭБ.РФ. Строительство стартует уже в текущем году.

Еще семь учебных заведений появятся по такой же схеме в разных районах Самары и два — в Тольятти. Общее количество учеников, которое они смогут вместить, — 12500 человек. В феврале ожидается подписание концессионного соглашения на три школы из этого списка.

Ранее ФАН публиковал большое интервью с директором образовательного центра «Южный город» Владимиром Кильдюшкиным.

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самара образование самарская область строительство школ концессия
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