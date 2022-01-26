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Подъезды в Самаре оклеили листовками об эвакуации населения с 29 января
Происшествия
Подъезды в Самаре оклеили листовками об эвакуации населения с 29 января
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Самара, 26 января. Жителей Промышленного района областного центра озадачили и напугали листовки, расклеенные в подъездах. В них гражданам предлагается приготовиться к массовой учебной эвакуации.

В листовках сообщается, что гражданам надлежит покинуть места проживания 29 января, а домой их возвратят только 2 февраля. Личным транспортом пользоваться будет нельзя, эвакуация будет проводиться на самосвалах и пешими колоннами по 500-1000 человек. Детей эвакуируют из детсадов и учебных заведений отдельно от родителей.

За отказ от эвакуации авторы текста грозят гражданам административной ответственностью и штрафными санкциями.

Подъезды в Самаре оклеили листовками об эвакуации населения на четыре дня с 29 января
telegram.org / Канал Вести с Дворянской

Фотографию листовки перепостил официальный Telegram-аккаунт администрации Самары. К фото прилагается комментарий МЧС, из которого следует, что сведения об эвакуации — фейк.

«Данная информация не соответствует действительности. Подобных мероприятий Главное управление МЧС России по Самарской области проводить не планирует», — говорится в официальном комментарии представителей министерства.

Ранее ФАН сообщал о том, что полиция и ФСБ нашли в городе Кинеле Самарской области автора фейкового сообщения о минировании нежилого здания. Им оказался 14-летний школьник.
 

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Все новости / Происшествия / Подъезды в Самаре оклеили листовками об эвакуации населения с 29 января
мчс самара фейк эвакуация
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