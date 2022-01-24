«Крыльям» указали на «посадочную полосу»? Что могут значить трансферы в топ-клубы

То, чего так опасались болельщики «Крыльев Советов», все-таки случилось. Самарский клуб получил «предложения, от которых невозможно отказаться», как минимум по двум ключевым игрокам. Полузащитник Данил Пруцев перешел в московский «Спартак», а форвард Иван Сергеев — в санкт-петербургский «Зенит». Чем это чревато для «Крыльев» — в расследовании ФАН.

Клуб-донор?

Переговоры по Ивану Сергееву длились почти месяц. Футболист прошел медосмотр в питерском клубе еще в декабре, но затем что-то застопорилось, и о сделке официально объявили только 10 января. В СМИ появлялась информация, что в рамках договоренности по Сергееву «Зенит» хотел также получить эксклюзивные права на будущую покупку восходящей звезды российского футбола 17-летнего Сергея Пиняева, принадлежащего сейчас «Крыльям».

kc-camapa.ru / ПФК Крылья Советов

В самарском клубе эти сведения опровергли, но характерен сам факт их появления в публичном пространстве. Учитывая, что летом виды на Пиняева, по слухам, имели также «Спартак» и «Локомотив», ситуация выглядит как заочное соперничество российских топ-клубов за все вероятные активы, которые появляются в «низах» — в молодежном футболе, в клубах-середняках и аутсайдерах.

То, что «Спартак» «забрал» у той же Самары еще явно не достигшего вершин 21-летнего Пруцева, — только подтверждает тенденцию. «Крылья Советов» в этом контексте приобретают статус «донора», обеспечивающего приток свежей крови «богачам» по мере их запросов. По крайней мере, так выглядит внешне.

«Здравый ум» или агентские игры?

Впрочем, переход Пруцева для Самары — наверное, меньшее из зол. В течение всей осени муссировались слухи о предметном интересе «Спартака» сразу к нескольким футболистам «Крыльев». Назывались еще фамилии голкипера Ломаева, полузащитников Зиньковского, Ежова.

Если тема Ломаева и всплывала, то она благополучно закрылась после пенальти, отбитого спартаковским голкипером Селиховым в компенсированное время матча Лиги Европы с «Легией». В здравом уме никто не будет расставаться с вратарем, набравшем отличную форму, или сажать его на скамейку. А идти заведомо запасным даже в «Спартак» наверняка неинтересно для самого Ломаева.

Впрочем, выражение «в здравом уме» не слишком применимо к тому, что творилось в «Спартаке» в течение всего 2021 года. Потому к новостям о том, что «красно-белые» проявляют интерес к тому или иному игроку, стоило относиться с изрядной долей скепсиса. Кто на самом деле руководит процессами в «народной команде», достоверно, похоже, не знают даже в самом клубе.

Так что здесь с большой долей уверенности можно говорить в первую очередь об агентской деятельности. По тому, что становится достоянием публики, можно предположить, что в «Спартаке» хаос в управленческих структурах, но при этом много денег. А значит, продать кого-то в «Спартак» — означает практически гарантированную высокую прибыль. Агент Пруцева (и абсолютного большинства игроков «Крыльев») Павел Андреев знает об этом не понаслышке. Он два года назад «переправил» из Самары в стан «красно-белых» форварда Александра Соболева. Детали сделки официально, разумеется, никто не раскроет. Но по информации, настойчиво гулявшей по СМИ и интернету, едва ли не половина из 5 млн евро оказалась заработком агентской конторы.

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли почти наверняка даже не слышал прежде фамилию Пруцев и уж тем более не оценивал его игровые качества. Так что в данный момент речь идет, очевидно, в большей степени о бизнесе, чем о спортивной составляющей. В карьере 21-летнего опорника, играющего за молодежную сборную России, подобные виражи несмотря на возраст уже имели место.

kc-camapa.ru / ПФК Крылья Советов

Так, полтора года назад он оказался в числе внушительной группы футболистов «Чертаново», которые вместе с главным тренером Игорем Осинькиным перебрались в Самару. Но уже через месяц, проведя за «Крылья» всего несколько матчей и отлично себя проявив, футболист перебрался в ФК «Сочи», в структуре которого работал его отец. Спустя менее чем год, так и не завоевав твердого места в основе черноморской команды, Данил вернулся в «Крылья Советов». И вот еще через полгода — почти уже свершившийся переход в «Спартак». Все это — полноценные трансферные сделки через куплю-продажу, коих в общей сложности набралось уже четыре за полтора года!

Криминала в этом, в принципе, нет. Есть молодой перспективный футболист действительно с хорошими игровыми качествами, на него есть спрос и есть соответствующие предложения, есть агент с умением выбивать хорошие условия для себя и подопечных. Если все сходится — почему нет?

Единственное, что в этой схеме не слишком учитывается, — интересы футбольного клуба «Крылья Советов» и его болельщиков. Они оказываются в противоречивой ситуации. Получается, чем лучше команда играет и чем ярче тренеры раскрывают игроков, тем больше вероятность, что этих игроков «уведут» толстосумы, щедро отсыпав из этой самой сумы. И есть подозрение, что от этих щедрот клуб, раскрывший игрока, получит меньше всех. См. выше историю с Соболевым.

«Всяк сверчок знай свой шесток»

Трансфер Ивана Сергеева в «Зенит», по данным портала transfermarkt.ru, составил 2,15 млн евро. Это в десять раз дороже суммы, за которую игрока выкупали из «Торпедо» полтора года назад (предположительно, 17 млн рублей).

Вроде бы навар неплохой, но сколько из этой суммы действительно перепадет клубу? Во-вторых, футболист с российским паспортом и привлекающийся в национальную сборную (пусть пока и не сыгравший там ни минуты, но почти наверняка еще сыграет), бомбардир-рекордсмен (пусть и в турнире ФНЛ), игрок широкого функционала, а не просто «замыкающий», который прямо сейчас заметно прогрессирует и будет играть еще лучше, наверно, на нынешнем рынке мог бы стоить и подороже. Но фиксированная сумма отступных, как уверяют многие источники, была прописана в его контракте. И если она действительно была именно такой, то возникает вопрос: в чьих интересах заключался контракт?

В-третьих, с чем и с кем останутся после этой сделки «Крылья Советов»? Выручка, надо полагать, получается не столь существенной, чтобы полноценно заменить лидера атаки приобретением аналогичного по силе форварда. И тогда, получается, стоит забыть о турнирных свершениях?

Официально перед «Крыльями» стоит задача финишировать по итогам сезона в десятке сильнейших и «радовать болельщиков красивой, яркой игрой». И пока она более чем выполняется. Но «Крылья» образца осени-2021 в лучших своих матчах дали весомый повод болельщикам размечтаться о еврокубках, которых в Самаре не видели с 2009 года. Уж хотя бы на Лигу конференций самарцы со своей игрой были рассчитывать вправе. На зимний перерыв «Крылья Советов» ушли на 8-м месте, но на расстоянии всего одной победы от еврокубковой 4-й строчки.

После того как самарскому клубу удалось в конце календарного года переподписать контракт с Антоном Зиньковским, болельщики выдохнули и поверили в то, что распродажи лидеров не будет: команда попробует все же замахнуться на что-то более весомое, чем место в десятке и просто «красивая игра». Но чуда, похоже, не произошло. Материализовалась поговорка «Всяк сверчок знай свой шесток». По мнению многих, провинциальному клубу указали на его место в бизнес-процессах.

Место это не то чтобы очень уж обидное или унизительное. Это достаточно популярная модель и для многих европейских клубов — когда перспективных игроков в команде развивают и выгодно перепродают в топ-клубы.

Собственно, нынешние «Крылья» тем и удерживаются от массовой распродажи. Игроков убеждают, что именно в этой команде их качества разовьются до такой степени, что они получат предложения от «топов». И ситуация с Сергеевым — яркая иллюстрация этой риторики. Человек, еще два с половиной года назад игравший во второй лиге, получил приглашение в национальную сборную и предложение от сильнейшего и богатейшего российского клуба. Не отпустить его сейчас — означало бы показать всем остальным игрокам, что риторика о развитии карьеры была лукавством.

Именно на этом сделал акцент главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин, комментируя переходы Сергеева и Пруцева.

«Если пытаться их удержать, то они не будут понимать свои цели, для чего им развиваться, прогрессировать в нашем клубе», — считает наставник футболистов.

kc-camapa.ru / ПФК Крылья Советов

По отношению к игрокам в «Крыльях» поступают честно. Вопрос — что дальше? Есть сведения, что в Самаре намерены оставшийся состав сохранить и больше трансферов «на выход» нынешней зимой не планируют. Впрочем, переход Сергеева тоже ведь не планировался, пока не поступило предложение от «Зенита».

В данный момент истории существование «Крыльев Советов», вероятно, в очень большой степени зависит от политической воли губернатора и, что еще вероятнее, от бизнес-интересов одного агента. А что будет, когда основная масса игроков команды (находящихся примерно в одной возрастной категории) достигнет высшей точки капитализации? Действительно ли в Самаре внедряется бизнес-модель, настроенная на «игру вдолгую», или все может рухнуть в одночасье, как бывало с «Крыльями» уже неоднократно в новейшей истории? Вопрос, на который пока ответа, похоже, не знает никто.