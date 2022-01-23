Жители Самары смогут летать в 18 городов России по льготным тарифам

Самара, 23 января. По сниженным ценам можно будет долететь в 2022 году из аэропорта Курумоч в 18 городов России. Льготные тарифы возможны за счет субсидий перевозчикам.

Бюджетные цены действуют в самые разные направления. На севере и востоке это Казань, Ижевск, Пермь, Уфа, Челябинск, Тюмень, Ханты-Мансийск, Омск, Новосибирск. На западе и в центре России — Нижний Новгород, Калуга, Воронеж, Белгород. На юге — Волгоград, Астрахань, Махачкала, Магас, Ростов-на-Дону.

Так, по сведениям ФАН, напрямую из Самары в Ростов-на-Дону (расстояние по прямой — 1000 км, время в пути — 1 ч 40 мин) через месяц можно будет слетать всего за 2640 рублей.

Ранее ФАН цитировал слова космонавта Олега Кононенко, который считает, что людям надо будет покинуть Солнечную систему, чтобы выжить.