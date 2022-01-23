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Легендарная шоколадная фабрика «Россия» в Самаре перешла на «зеленую» электроэнергию
Общество
Легендарная шоколадная фабрика «Россия» в Самаре перешла на «зеленую» электроэнергию
pixabay.com  / 

Самара, 23 января. Легендарная шоколадная фабрика «Россия» полностью перешла на потребление электроэнергии из так называемых возобновляемых источников. В данном случае под этим термином понимаются ветроэлектростанции.

Аналогичные шаги сделаны на всех фабриках корпорации Nestle в России. Помимо Самары, это касается производств в Вологде, Перми, Калужской, Владимирской областях и Краснодарском крае.

«Переход на 100-процентное потребление электроэнергии из возобновляемых источников – это важный шаг к снижению выбросов CO2 в нашей операционной деятельности. Мы гордимся тем, что достигли этого показателя на всех наших российских фабриках, внося свой вклад в сохранение планеты для будущих поколений», — прокомментировал процесс Марсиаль Роллан, глава Nestle в России и Евразии.

Правда, остается непонятным, каким образом и откуда фабрика «Россия» получает электроэнергию от «ветряков». Первая в самарском регионе ветроэлектростанция только строится, и ее запуск обещают в конце 2022 года.

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самара экология самарская область nestle ветровые электростанции
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