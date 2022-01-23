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Власти Самары разрешили продолжить скандальное строительство епархиального центра
Общество
Власти Самары разрешили продолжить скандальное строительство епархиального центра
change.org  /  Сайт петиций change.org

Самара, 23 января. Строительство детского епархиального центра на площадке, ранее бывшей частью Ботанического сада, будет продолжено. Строительство приостанавливалось решением суда.

Как выяснилось, у епархии не только не было разрешения на начало строительных работ, но даже участок земли под стройкой не получил нужного вида разрешенного использования. В результате суд постановил работы приостановить, и процесс «откатили» к стадии публичных слушаний.

На слушаниях большинство собравшихся проголосовали против стройки. Таковых набралось 419 человек против 309, высказавшихся «за». Но епархия предоставила еще около 1,5 тыс. голосов «за» в виде подписей.

В результате администрация Самары согласовала вид разрешенного использования земельного участка, а также отклонение от предельных параметров строительства. Строителям можно будет устремляться ввысь на 35 метров — вероятно, такой высоты достигнет купол с крестом. 

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самара строительство публичные слушания
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