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Аккаунты самарского депстроя пропали из соцсетей после скандала с усами Гитлера
Общество
Аккаунты самарского депстроя пропали из соцсетей после скандала с усами Гитлера
vk.com  /  prtScr

Самара, 23 января. Twitter-аккаунт самарского депстроя оказался недоступен вскоре после объявленной проверки ресурса чиновников на экстремизм. В процессе полемики с бывшим главным архитектором Самары Виталием Стадниковым в переписке появилось его фото с пририсованными усами Гитлера.

Депстрой официально открестился от авторства коллажа, заявив, что проведет проверку, кто соорудил подобное от имени департамента. По мнению чиновников, это была кем-то устроенная провокация.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, в свою очередь, попросил прокуратуру и Следственный комитет оценить скандальную полемику на предмет нарушения уголовного законодательства. Именно после этого страница депстроя в Twitter и оказалась недоступной. Явилось ли это исполнением требований проверяющих органов, либо сами чиновники закрыли доступ, либо таким образом отомстили департаменту те, у кого был доступ к аккаунту, — пока неизвестно.

Тем временем, как выяснил ФАН, удалены или заблокированы и страницы депстроя «ВКонтакте» и в Facebook. «Жив» только Instagram-аккаунт, не обновлявшийся уже месяц.

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