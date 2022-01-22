Осужденная глава депобра Самары восстановилась в должности и ушла в отпуск

Самара, 22 января. Елена Чернега, руководитель самарского департамента образования, восстановлена в своей должности. Ранее суд выписал ей штраф в 40 тысяч рублей за злоупотребление должностными полномочиями.

Чернеге вменялось в вину то, что она дала распоряжение занести в электронную систему около 50 свободных мест в еще не построенном детском саду. Из-за чего несколько месяцев до сдачи сада в эксплуатацию родителям некуда было водить детей, при этом получить места в других детсадах они уже не имели возможности.

Поскольку решение суда вступило в законную силу, срок временного отстранения Чернеги от должности оказался завершенным. Чиновница возвратилась к своим обязанностям, но сразу же ушла в отпуск до 1 февраля.

По мнению депутата Госдумы Александра Хинштейна, Чернега из отпуска уже не вернется в свой кабинет.

«С учетом судебного решения, признавшего факт совершения Чернегой должностного преступления, не думаю, что она сможет остаться работать в прежней должности. Это будет прямой дискредитацией закона и государства. Насколько я осведомлен, Чернега и сама не намерена продолжать работу. Ее восстановление в должности — процедура сугубо формальная», — написал парламентарий в своем Telegram-аккаунте.

Ранее ФАН сообщал о том, что замглавы города Жигулевска Самарской области стал фигурантом дела о посредничестве во взятке.