Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 21:37
21:34
Весь мир
Политолог Тафессе о митингах в поддержку Мали: призываю ускорить движение России в Африку
21:30
Видео
«Физкульт-привет». Шутки про турок, приседания киберспортсменов и рояль для футболиста
21:24
Общество
Замглавы Воскресенского городского округа заключили под стражу до марта
21:21
Происшествия
Отравление стало причиной смерти родителей и госпитализации ребенка в Подмосковье
21:03
Шоу-бизнес
Эмма Робертс рассталась с отцом своего ребенка
21:03
Весь мир
Египет рассказал о предложенном Эфиопии сценарии запуска плотины Хидасэ
21:01
Весь мир
Ливан начнет переговоры с МВФ 24 января
21:00
Видео
«На минуточку» с Александром Малькевичем. Критика власти в Twitter France
20:59
Шоу-бизнес
Артист Стоянов заявил, что никогда не целовался по-настоящему с Олейниковым в «Городке»
20:55
Экономика
Законопроект о 13-й пенсии и увеличении МРОТ могут принять в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Космонавт Кононенко: людям надо улетать из Солнечной системы, чтобы не погибнуть
Общество
Космонавт Кононенко: людям надо улетать из Солнечной системы, чтобы не погибнуть
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Самара, 22 января. Российский космонавт Олег Кононенко высказался по поводу возможных катастроф, угрожающих человеческой цивилизации. По его мнению, опасность может исходить как из действий самих людей, так и из космоса.

«Пандемия показала – есть множество факторов, которые могут привести к гибели человечества. Астероиды, войны, биологические ситуации…» — перечислил Кононенко источники возможных неприятностей.

Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что через какое-то время жизнь на нашей планете станет вообще невозможной, поскольку Солнце — угасающая звезда.

«Поэтому однозначно нашей цивилизации нужно становится полноценной космической и в конечном итоге не только улетать с Земли, но и покидать Солнечную систему», — высказал свое убеждение космонавт, четырежды побывавший в околоземном пространстве.

Олег Кононенко побывал с визитом в Самаре вместе с делегацией испытательного центра подготовки космонавтов.

Ранее ФАН сообщал, что Самарский университет может стать базой для испытаний частных космических спутников.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Космонавт Кононенко: людям надо улетать из Солнечной системы, чтобы не погибнуть
космос самара космонавты
Комментировать