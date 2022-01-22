Космонавт Кононенко: людям надо улетать из Солнечной системы, чтобы не погибнуть

Самара, 22 января. Российский космонавт Олег Кононенко высказался по поводу возможных катастроф, угрожающих человеческой цивилизации. По его мнению, опасность может исходить как из действий самих людей, так и из космоса.

«Пандемия показала – есть множество факторов, которые могут привести к гибели человечества. Астероиды, войны, биологические ситуации…» — перечислил Кононенко источники возможных неприятностей.

Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что через какое-то время жизнь на нашей планете станет вообще невозможной, поскольку Солнце — угасающая звезда.

«Поэтому однозначно нашей цивилизации нужно становится полноценной космической и в конечном итоге не только улетать с Земли, но и покидать Солнечную систему», — высказал свое убеждение космонавт, четырежды побывавший в околоземном пространстве.

Олег Кононенко побывал с визитом в Самаре вместе с делегацией испытательного центра подготовки космонавтов.

Ранее ФАН сообщал, что Самарский университет может стать базой для испытаний частных космических спутников.