Жительница Тольятти держала в одной квартире 120 собак

Тольятти, 22 января. Жительница Тольятти поселила в своей квартире 120 собак. Сейчас неравнодушные люди и волонтеры пытаются найти питомцам новых хозяев.

Сообщение с просьбой о помощи было распространено в группе местного приюта в социальной сети «ВКонтакте». Там отметили, что животные очень истощены.

«Сегодня волонтеры нашего города пришли в тихий ужас от увиденного. Мы с таким количеством собак столкнулись впервые. Около 120 или даже больше собак. Их просто не сосчитать. Все маленькие, размером с кошку», — сообщили волонтеры.

Отмечается, что изначально женщина держала восемь собак и занималась их разведением. Однако со временем что-то пошло не так, и питомцев оказалось более 100.

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