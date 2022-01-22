Кроссовки без маркировки: в Самарской области уничтожат более 16 тысяч пар обуви

Самара, 22 января. Более 16 тысяч пар кроссовок изъяли судебные приставы у индивидуального предпринимателя. Все они будут уничтожены согласно административному постановлению.

«Обувные товары не имели маркировки средствами идентификации», — пояснили в УФССП по Самарской области.

Это состав административного правонарушения, предусмотренный частью 2 статьи 15.12 КоАП РФ. Предприниматель заплатит штраф, а обувью распорядятся представители Росимущества, которые обязаны контрафактный товар уничтожить.

Ранее ФАН сообщал об аналогичной мере в отношении 17 тонн постельного белья, ввезенного в Самарскую область из Казахстана.