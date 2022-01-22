«Крылья Советов» объявили о переходе Пруцева в московский «Спартак»

Самара, 22 января. «Крылья Советов» официально объявили о переходе в московский «Спартак» Данила Пруцева. Молодой полузащитник покидает Самару во второй раз за полтора года.

Пруцев перешел в «Крылья Советов» летом 2020 года в 20-летнем возрасте вместе с большой группой игроков «Чертаново» и главным тренером Игорем Осинькиным. Но буквально через месяцев был продан в «Сочи» — в системе этого клуба работал его отец.

Закрепиться в составе сочинской команды он не сумел и летом 2021 года вновь перешел в «Крылья Советов». На этот раз в Самаре Пруцев провел полгода и получил предложение от московского «Спартака».

По утверждению нового спортивного директора столичного клуба Луки Каттани, нарезку с играми Пруцева он видел еще во времена, когда футболист выступал за «Чертаново». Сумма трансфера оценивается порталом transfermarkt.ru в 1,5 млн евро.

«Я благодарен тренерам, болельщикам и партнерам по команде, что в Самаре мне удалось добиться такого сильного прогресса», — приводит слова Пруцева официальный сайт ПФК «Крылья Советов».

Тем временем, как и анонсировал ФАН, изменился состав совета директоров «Крыльев Советов». Его новым председателем стал профессор-экономист Габибулла Хасаев.