Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 12:32
12:27
Шоу-бизнес
Экс-супруга Мамаева не верит, что футболист женится на беременной невесте
12:27
Политика
Спровоцировать Украину: зачем США хотят эвакуировать сотрудников посольства в Киеве
12:25
Армия
Германия потратила более пяти миллионов евро на мобильный госпиталь для ВСУ
12:25
Общество
Регулярное употребление рыбы и орехов помогает в профилактике артрита
12:25
Экономика
Росатом готовится к продвижению атомных технологий на мировом рынке
12:23
Политика
Кремль: премьер-министр Армении Пашинян позвонил Путину
12:19
Экономика
Вино из России становится все популярнее за рубежом
12:19
Шоу-бизнес
Светлана Малькова высказалась о переезде старшего сына к отцу и мачехе Макеевой в Москву
12:17
Политика
Аналитик Маринченко не исключил, что запуск «Северного потока — 2» отложат
12:16
Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП с автобусом под Калугой
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Крылья Советов» объявили о переходе Пруцева в московский «Спартак»
Спорт
«Крылья Советов» объявили о переходе Пруцева в московский «Спартак»
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 22 января. «Крылья Советов» официально объявили о переходе в московский «Спартак» Данила Пруцева. Молодой полузащитник покидает Самару во второй раз за полтора года.

Пруцев перешел в «Крылья Советов» летом 2020 года в 20-летнем возрасте вместе с большой группой игроков «Чертаново» и главным тренером Игорем Осинькиным. Но буквально через месяцев был продан в «Сочи» — в системе этого клуба работал его отец.

Закрепиться в составе сочинской команды он не сумел и летом 2021 года вновь перешел в «Крылья Советов». На этот раз в Самаре Пруцев провел полгода и получил предложение от московского «Спартака».

По утверждению нового спортивного директора столичного клуба Луки Каттани, нарезку с играми Пруцева он видел еще во времена, когда футболист выступал за «Чертаново». Сумма трансфера оценивается порталом transfermarkt.ru в 1,5 млн евро.

«Я благодарен тренерам, болельщикам и партнерам по команде, что в Самаре мне удалось добиться такого сильного прогресса», — приводит слова Пруцева официальный сайт ПФК «Крылья Советов».

Тем временем, как и анонсировал ФАН, изменился состав совета директоров «Крыльев Советов». Его новым председателем стал профессор-экономист Габибулла Хасаев.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / «Крылья Советов» объявили о переходе Пруцева в московский «Спартак»
футбол москва самара спорт спартак самарская область крылья советов
Комментировать