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Руководящий орган «Крыльев Советов» может серьезно обновиться
Спорт
Руководящий орган «Крыльев Советов» может серьезно обновиться
kc-camapa.ru  /  Скриншот видео

Самара, 19 октября. Значительные изменения может претерпеть состав совета директоров ПФК «Крылья Советов». В том числе, по сведениям ФАН, весьма вероятна смена руководителя коллегиального органа.

В данный момент совет директоров возглавляет Андрей Прямилов, министр управления финансами Самарской области. Он занял этот пост в октябре 2021 года, можно сказать, в авральном порядке, когда его предшественник Андрей Кислов получил должность в Совете Федерации, несовместимую по закону с членством в органе управления футбольным клубом.

Но, по имеющейся информации, на завтрашнем заседании совета его председателем утвердят Габибуллу Хасаева — научного руководителя института экономики и управления Самарского университета им. Королева.

Вероятно и еще несколько кадровых изменений. Самое громкое из них — выход из состава совета директоров Александра Милеева, депутата губернской думы. О своем демарше парламентарий сам объявил в личных аккаунтах соцсетей.

«Моя позиция связана с тем, что многие решения, принимаемые сейчас советом директоров, мне непонятны», — заявил Александр Милеев.

В качестве примера депутат привел ситуацию с тольяттинской академией имени Коноплева. На ее содержание и развитие направляются средства из бюджета Самарской области. Однако недавно было объявлено о желании вложиться в академию в качестве инвестора холдингом «Акрон», которому принадлежит также одноименный футбольный клуб, выступающий в ФНЛ.

«За прошедшие три месяца никто не прояснил как, когда и на каких условиях корпорация станет инвестором футбольной школы. Зато в бюджете Самарской области заложили 120 миллионов рублей на поддержку академии. Зачем тогда вообще нужен инвестор, если «Коноплевка» получает субсидии из бюджета? Где гарантии, что выпускники школы будут играть в «Крыльях»?» — возмущается парламентарий.

Милеев готов уступить свое место в совете директоров председателю областной федерации футбола Максиму Симонову.

Ранее ФАН сообщал, что «Крылья Советов» на турецком сборе обыграли со счетом 2:0 венгерский клуб «Сегед».

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Все новости / Спорт / Руководящий орган «Крыльев Советов» может серьезно обновиться
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