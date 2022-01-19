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«Крылья Советов» на сборе в Турции обыграли команду из венгерской епархии

Спорт
«Крылья Советов» на сборе в Турции обыграли команду из венгерской епархии
kc-camapa.ru  /  ПФК Крылья Советов

Самара, 19 января. «Крылья Советов» провели первый матч в 2022 году. На тренировочном сборе в Турции самарская команда встретилась в контрольной игре с венгерским «Сегедом».

Полное название клуба, соперничавшего с россиянами, — «Академия Сегед-Чанада Грошича». Он принадлежит католической епархии города Сегед, образованной почти тысячу лет назад. Команда, носящая имя легендарного венгерского голкипера Грошича, выступает в национальной лиге 2.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин пояснил, что всегда просит подбирать для первых игр на тренировочных сборах иностранных соперников не слишком высокого класса. Это расширяет футбольный кругозор игроков и оптимально в период восстановительных нагрузок.

Соперник не создал проблем самарской команде. «Крылья Советов» выиграли 2:0. Счет открыл Максим Глушенков, элегантным «черпачком» перебросивший голкипера. А второй мяч со штрафного забил Антон Зиньковский. В матче приняли участие несколько молодых воспитанников академии «Чертаново», подъехавших накануне на сбор, а также два игрока молодежного состава «Крыльев Советов».

Ранее главный тренер самарской команды Игорь Осинькин поделился впечатлениями от поездки на Кубу.

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футбол турция самара спорт венгрия крылья советов
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