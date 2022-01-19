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Пожилым людям с QR-кодами в Самарской области разрешили ходить на работу
Общество
Пожилым людям с QR-кодами в Самарской области разрешили ходить на работу
Федеральное агентство новостей  / 

Самара, 19 января. Региональное правительство уточнило один из пунктов постановления о противоэпидемических мерах в связи с COVID-19. Он касается возможности работы офлайн для граждан старше 60 лет.

В прежней редакции постановления работодатели обязаны были перевести пожилых людей на удаленный режим. Исключение составляли руководители и сотрудники предприятий и учреждений, чье пребывание на рабочем месте является критически важным для функционирования организации.

Между тем в регионе с ноября действует возможность посещения общественных мест по QR-кодам, выдаваемым после вакцинации от COVID-19 или перенесенного заболевания. Логично было распространить действие QR-кодов и на рабочие места, но это не было закреплено нормативно.

«Я хочу поблагодарить областную организацию профсоюзов и отдельно профсоюзную организацию «АВТОВАЗа» за то, что обратили внимание на эту неточность в постановлении», — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании регионального оперштаба.

Теперь лица в возрасте старше 60 лет могут трудиться не только удаленно, но и на рабочих местах при наличии QR-кода. Соответствующие изменения в законодательстве уже оформлены и вступили в силу.

Ранее ФАН сообщал, что станции скорой медицинской помощи в Самаре, Тольятти и Сызрани получили от правительства региона 30 новых автомобилей «Лада Ларгус» для транспортировки больных COVID-19.

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самара самарская область covid-19 qr-коды
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