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Самарская таможня пресекла ввоз 17 тонн контрабандного постельного белья из Казахстана
Происшествия
Самарская таможня пресекла ввоз 17 тонн контрабандного постельного белья из Казахстана
pixabay.com  / 

Самара, 19 января. Большую партию немаркированного постельного белья пытались ввезти в Россию из Казахстана. Фуру, груженую под завязку этим товаром, задержали сотрудники мобильной группы Самарской таможни недалеко от границы двух государств.

«Выявлено порядка 17 тонн (9000 комплектов) постельного белья без обязательной маркировки средствами идентификации. Стоимость партии товара по сопроводительным документам оценивается в 530 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фура направлялась из сопредельного государства в Москву. Степень вины и ответственности причастных к контрабанде теперь определит управление Роспотребнадзора по Самарской области. Статьей 15.12 КоАП РФ предусмотрена конфискация немаркированного товара и административный штраф.

Ранее ФАН сообщал, что власти Самарской области запретили ввоз из Казахстана крупного рогатого скота и животноводческой продукции.

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Все новости / Происшествия / Самарская таможня пресекла ввоз 17 тонн контрабандного постельного белья из Казахстана
россия таможня казахстан самарская область контрабанда
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