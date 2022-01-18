Житель Самары попал под колеса автомобиля, идя по заснеженному дворовому проезду

Самара, 18 января. Житель областного центра пострадал из-за отсутствия во дворе многоэтажного дома расчищенной дорожки для пешеходов. Он шел вдоль дома по улице Ново-Садовой по раскатанной автомобилями в снегу колее и соскользнул под колесо автомобиля, двигавшегося параллельно.

Судя по фото с места событий, предоставленному пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области, 32-летний пешеход шагнул чуть в сторону от колеи, пропуская автомобиль Kia Rio, но не удержался на скользкой снежной поверхности. Как информирует источник, 41-летний водитель Kia имеет стаж вождения 23 года.

Стоит отметить, что согласно ПДД во внутридворовых проездах приоритет в движении имеют пешеходы. То есть водитель обязан был в данном случае следовать за пешеходом, не делая попыток его обогнать.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение.

Ранее ФАН сообщал, что с помощью активистов «Ночного патруля» патруль ДПС задержал на улице в Самаре нетрезвого водителя, оказавшегося угонщиком.