Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 января 21:06
21:05
Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Катя Жужа помирились после долгой ссоры
21:01
Политика
Посол Ирана в РФ Джалали: Тегеран использует внутренние возможности благодаря санкциям США
21:00
Видео
«Зона Миттельшпиля». Россия vs. коллективный Запад: кто кого?
20:56
Политика
Пресс-секретарь Белого дома Псаки: у США были данные об эвакуации дипломатов с Украины
20:56
Общество
Воды очень много: скоро Севастополь будет круглогодично питаться из Бельбекского водозабора
20:53
Политика
Депутат Рады Мережко потребовал от НАТО гарантий, подобным соглашению между США и Японией
20:53
Шоу-бизнес
Гарик Харламов задумался о запуске шоу «Давай разведемся!»
20:50
Экономика
Нефть достигла ценового исторического максимума за последние семь лет
20:50
Армия
Полковник Насонов: Британия поставит Украине списанные противотанковые комплексы
20:49
Происшествия
Неадекватный пешеход остановил машину и зарезал водителя в Магнитогорске
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Вокруг Самары в 22 населенных пунктах уничтожат всех свиней
Общество
Вокруг Самары в 22 населенных пунктах уничтожат всех свиней
vet.gov.ua  /  Пресс-служба Госветфитослужбы Украины

Самара, 18 января. Очаг африканской свиной чумы обнаружен в поселке Придорожный Самарской области, относящемуся к сельскому поселению Лопатино. В этой связи в Волжском районе объявлены карантинные мероприятия.

Административно частью Придорожного является и огромный микрорайон новостроек Южный город. Впрочем, жителям многоэтажек свиная чума ничем не угрожает, если не употреблять в пищу мясо зараженных животных. А вот сельчане, держащие свиней в личных хозяйствах, пострадают.

Согласно постановлению, подписанному вице-губернатором Виктором Кудряшовым, абсолютно все свиньи, которые есть в радиусе 20 км от очага заболевания, должны быть у граждан изъяты и уничтожены. В карантинную территорию попадают 22 населенных пункта Волжского района.

Ранее ФАН сообщал, что бывший торговец мясом выиграл тендер на отлов бродячих животных в Самаре.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Вокруг Самары в 22 населенных пунктах уничтожат всех свиней
самарская область африканская чума свиней
Комментировать