Вокруг Самары в 22 населенных пунктах уничтожат всех свиней

Самара, 18 января. Очаг африканской свиной чумы обнаружен в поселке Придорожный Самарской области, относящемуся к сельскому поселению Лопатино. В этой связи в Волжском районе объявлены карантинные мероприятия.

Административно частью Придорожного является и огромный микрорайон новостроек Южный город. Впрочем, жителям многоэтажек свиная чума ничем не угрожает, если не употреблять в пищу мясо зараженных животных. А вот сельчане, держащие свиней в личных хозяйствах, пострадают.

Согласно постановлению, подписанному вице-губернатором Виктором Кудряшовым, абсолютно все свиньи, которые есть в радиусе 20 км от очага заболевания, должны быть у граждан изъяты и уничтожены. В карантинную территорию попадают 22 населенных пункта Волжского района.

Ранее ФАН сообщал, что бывший торговец мясом выиграл тендер на отлов бродячих животных в Самаре.