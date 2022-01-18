Самарские медики получили 30 «Ларгусов» для транспортировки больных COVID-19

Самара, 18 января. Губернатор Дмитрий Азаров передал 30 новых автомобилей «Лада Ларгус» медицинским организациям Самары, Тольятти и Сызрани. Машины будут приписаны к городским станциям скорой помощи и использоваться для транспортировки больных COVID-19.

Автомобили специально модифицированы под задачи оказания неотложной помощи. При необходимости медики смогут использовать оборудование прямо во время транспортировки больных. Спецбригады для работы с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией, были созданы в регионе в ноябре 2021 года.

«Мы применяем такую модель работы впервые в стране. Это решение особенно актуально сейчас, в преддверии новой волны коронавирусной инфекции «Омикрон», которую мы ждем. Эти автомобили по доставке пациентов с COVID-19 на обследование и получение медицинской помощи, уверен, сыграют очень важную роль в противодействии распространению коронавирусной инфекции на территории региона», — прокомментировал событие Дмитрий Азаров.

За последние три года автопарк скорой медицинской помощи в Самарской области обновился практически на 100%.

Ранее ФАН сообщал, что хирурги в Самаре провели успешную операцию по «развороту» на 180 градусов вдавленной от рождения грудной клетки у 12-летнего мальчика.