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Поход в баню обернулся гибелью для 36-летней женщины в Самаре
Происшествия
Поход в баню обернулся гибелью для 36-летней женщины в Самаре
pixabay.com  / 

Самара, 18 января. В ночь с понедельника на вторник загорелось частное домовладение в «элитном» частном секторе Самары в районе Барбошиной поляны. Огонь охватил дом и баню на 200 квадратных метрах на 6-линии 9-й просеки.

Пожар тушили полтора часа. После чего в бане обнаружили тело 36-летней женщины. Ее 43-летний спутник, который во время начавшегося пожара оставался в доме, получил ожоги, но от госпитализации отказался. Сам дом, по имеющейся информации, не принадлежал этой паре, они его арендовали.

Ранее ФАН сообщал, что строительство школы на 5-й просеке в Самаре привело к скандальной дискуссии с «фашистской» темой между департаментом градостроительства и бывшим главным архитектором города.

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пожар самара
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