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Полиция и ФСБ под Самарой поймали 14-летнего школьника за сообщение о «минировании»
Происшествия
Полиция и ФСБ под Самарой поймали 14-летнего школьника за сообщение о «минировании»
78.rosguard.gov.ru  /  пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Кинель, 18 января. Сотрудники полиции и ФСБ успешно провели оперативно-розыскное мероприятие в связи с сообщением о якобы минировании нежилого здания. События происходили в городе Кинеле в 20 км от Самары.

Оперативникам удалось установить личность автора сообщения, опубликованного в соцсети. Им оказался 14-летний ученик одной из кинельских школ.

«В ходе опроса он пояснил, что сообщение разместил из хулиганских побуждений», — сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Хулиганские побуждения могут быть чреваты для подростка лишением свободы на срок до трех лет. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ранее ФАН сообщал о том, что все учебные заведения Самары проверят в связи с массовыми сообщениями об угрозе взрывов.

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самарская область ложное минирование кинель
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