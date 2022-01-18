Депстрой Самары проверят прокуратура и СКР из-за коллажа с усами Гитлера

Самара, 18 января. Дискуссия по поводу строительства школы на 5-й просеке в областном центре привела к скандалу на грани уголовной ответственности. Департамент градостроительства Самары проверят на предмет состава преступления за опубликованный в Twitter коллаж.

Стороны конфликта — уже упомянутый департамент и бывший главный архитектор Самары Виталий Стадников. Последний неоднократно критиковал городских чиновников за снос исторических зданий. В пылу полемики несколько месяцев назад он допустил рискованную риторику.

«Я, ей-богу, каждый раз думаю: может быть, лучше б фашисты нас захватили, чтобы хотя бы варвары не убивали наш город?» — высказался Стадников, на тот момент бывший советником губернатора.

Спустя почти полгода после этого вновь разразилась полемика между сторонами уже по другому поводу. И в аккаунте департамента градостроительства в Твиттере появилась фотография Стадникова с пририсованными к его лицу «гитлеровскими» усиками.

Этот инцидент возмутил депутата Госдумы Александра Хинштейна.

«Считаю подобные действия — за гранью добра и зла. Такие выходки, а уж тем более с фашистским душком, абсолютно недопустимы для официальной структуры муниципальной власти. Направляю запросы в Генпрокуратуру и СКР для проведения проверок на предмет наличия признаков составов административного и (или) уголовного деяний», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

В департаменте градостроительства скандальный твит поспешили удалить и назвали случившееся провокацией.

«В настоящее время мы проводим служебную проверку. Сейчас важно выяснить, в чьих руках оказался пароль от официального аккаунта Департамента градостроительства. Если к этому окажутся причастны специалисты, отвечающие за ведение соцсетей, или иные сотрудники администрации, они немедленно понесут наказание вплоть до увольнения», — такой пост появился в том же самом Twitter-аккаунте, от имени которого размещался скандальный коллаж.

Сам Виталий Стадников назвал произошедшее «детской выходкой», которая его никак не задевает.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудники ГИБДД в Тольятти разыскали водителя автомобиля «Лада Калина», который катал друга на тюбинге, прицепленном к авто. Проверка началась в связи с видео, выложенным в соцсетях.