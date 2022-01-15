Жителям Самарской области компенсируют 145 тысяч рублей на проведение газа

Самара, 15 января. В правительстве региона обсудили исполнение госпрограммы социальной газификации. Суть проекта, инициированного президентом России, состоит в подведении газа до границ земельного участка и подключении домохозяйств к газу бесплатно для граждан.

Общее количество домов в регионе, которых коснется эта программа, превышает 35 тысяч. В 345 населенных пунктах потребуется построить газораспределительные сети.

Однако далеко не все граждане проводят газ в свои дома даже при наличии технической возможности. Так, в 2021 году газ был подведен к 2223 домовладениям, а подключились из них только 636.

«Если граждане отказываются от договора на подключение, мы должны понять причины отказа, выяснить, чем можно помочь», — заявил глава регионального правительства Виктор Кудряшов.

Вероятно, многих останавливает высокая цена закупки газовых приборов — котлов, колонок, газовых плит. В этой связи в правительстве Самарской области принято решение назначить компенсирующую выплату в размере 145 тысяч рублей на установку газового оборудования ряду категорий льготников.

В их числе — ветераны ВОВ и их вдовы, труженики тыла, несовершеннолетние узники фашизма, инвалиды, многодетные семьи, одинокие пенсионеры, чья пенсия меньше прожиточного минимума и ряд других категорий.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области в 2021 году перевыполнили план по строительству жилья.