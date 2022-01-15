Пьяный водитель, удиравший от полиции в Самаре, оказался угонщиком

Самара, 15 января. Активисты некоммерческой организации «Ночной патруль» помогли оперативно обнаружить угонщика авто. Получилось это отчасти случайно. Когда они вышли на дежурство, их машину едва не протаранила на светофоре серая «Лада Приора». Активисты передали информацию в дежурную часть ДПС и начали преследование.

По пути водитель «Приоры» несколько раз был на грани совершения ДТП. Услышав требование остановиться от патрульной машины, нарушитель попытался ускориться. Но погоня была недолгой.

Диагностика показала в выдохе задержанного содержание алкоголя 1,095 мг/л, что соответствует 2,1 промилле и означает среднюю степень опьянения. Но это оказалось не единственным преступлением закона со стороны водителя.

Оказалось, что автомобиль ему не принадлежит, и он его только что угнал. Владелица «Приоры», как выяснилось, оставив машину заведенной, ушла на несколько минут, чтобы забрать ребенка из детского сада. Проходивший мимо нетрезвый мужчина по имени Виталий не избежал соблазна сесть за руль и поехать кататься по заснеженным дорогам Самары.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.

Ранее ФАН сообщал, что судья в отставке Евгений Гладков дважды за две недели был остановлен полицией, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии.