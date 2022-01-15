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Главный тренер «Крыльев Советов» сравнил Кубу с космосом
Спорт
Главный тренер «Крыльев Советов» сравнил Кубу с космосом
instagram.com  /  Игорь Осинькин

Самара, 15 января. Футболисты и тренеры «Крыльев Советов» вышли из отпуска и отправились на первый тренировочный сбор в Турцию. В Анталию команда добиралась с приключениями, из-за чего на день выбилась из графика.

Еще в Москве из-за неисправности самолета пассажирам рейса, которым летели «Крылья», а также калининградская «Балтика», пришлось поменять борт. Затем из-за непогоды самолет посадили в аэропорту в 200 км от места назначения, разместив пассажиров в тесном аэровокзале с протекающей крышей, где всем не хватало сидячих мест.

В общей сложности дорога заняла 20 часов, а для тех, кто вылетал из Самары, — более суток. В настоящее время погода в Турции улучшилась, и команда вошла в рабочий ритм.

Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от поездки на Кубу во время зимнего отпуска.

«Теперь я знаю два места, в которых плохая связь. Это в космосе и на Кубе», — пошутил специалист.

В целом поездка оставила у Осинькина очень позитивные впечатления, но он не стал бы везти туда команду на тренировочные сборы. Хотя более 30 лет назад, в феврале 1990 года «Крылья Советов», игравшие тогда во второй лиге чемпионата СССР, готовились к сезону на Кубе.

«Там не жарко, и с точки зрения климата там можно было бы проводить сборы. Но я не видел на Кубе ни одного футбольного поля, на котором можно было бы проводить тренировки. К тому же там возникнут проблемы с поиском спарринг-партнеров для контрольных матчей», — пояснил Игорь Осинькин.

В Турции на первом сборе «Крылья» проведут три контрольные встречи — с венгерским «Сегедом», словенским «Целе» и сербским «Радником». Первая из них пройдет 18 января.

На сбор с самарской командой не полетели форвард Иван Сергеев, перешедший в санкт-петербургский «Зенит», и полузащитник Данил Пруцев — сейчас обсуждаются детали его перехода из «Крыльев Советов» в московский «Спартак».

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Все новости / Спорт / Главный тренер «Крыльев Советов» сравнил Кубу с космосом
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