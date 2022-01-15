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Водитель «Калины» в Тольятти катал друга на «ватрушке» и попал в ДТП, появилось видео
Происшествия
Водитель «Калины» в Тольятти катал друга на «ватрушке» и попал в ДТП, появилось видео
Федеральное агентство новостей  / 

Тольятти, 15 января. Водителю «Калины» грозит административный арест за развлечение, нарушающее правила дорожного движения. Он прицепил к автомобилю тюбинг, на котором катал своего друга. В один из моментов «ватрушка» ударилась о припаркованную машину, и друг выпал на проезжую часть.

«Аттракцион» сняли на видеорегистратор из автомобиля, ехавшего следом. Видео разместили в соцсетях.

В ГИБДД по городу Тольятти довольно быстро нашли нарушителя. Таким образом развлекалась целая компания, а за рулем «Калины» был 20-летний молодой человек. Он уже оштрафован на 1000 рублей.

Кроме того, ему инкриминировано оставление места происшествия, проводится административное расследование. По его итогам водителю грозит 15 суток ареста либо лишение прав вождения автомобилем на полтора года.

Ранее ФАН сообщал, что в Самарской области из-за снегопада закрыли практически все федеральные и межрегиональные трассы для грузовых автомобилей и автобусов.

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Все новости / Происшествия / Водитель «Калины» в Тольятти катал друга на «ватрушке» и попал в ДТП, появилось видео
дтп тольятти видео самарская область
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